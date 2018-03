50 madres comunes, 50 niños comunes, y un solo cromosoma extra

Salud

Una original versión carpool karaoke del mega éxito "A Thousand Years", de Christina Perri, se convierte en un hit viral en víspera del Día Mundial del Síndrome de Down.



El clip presenta a 50 mamás y sus hijos de 4 años cantando la juntos en el auto. "Cariño, no tengas miedo, te he amado por mil años, y te amaré por mil más", dice el estribillo de la canción

Las mamás son parte de un grupo de Facebook conocido como "Gene Design" creado hace 5 años por padres de niños con síndrome de Down, Su intención era mostrarle al mundo cuán común y divertida es la vida con un pequeño down, y que "no cambiarían absolutamente nada" en ellos.

Originalmente, el video fue inspirado por Singing Hands, una organización del Reino Unido cuyos videos han ayudado a muchos en el grupo a aprender Makaton, una mezcla de lenguaje hablado y de señas, para apoyar el desarrollo de la comunicación de sus hijos.

El Makaton está diseñado para ayudar a las personas oyentes con dificultades de aprendizaje o de comunicación a usar signos en combinación con el habla.

Montevideo Portal