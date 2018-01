"No son juguetes sexuales": se viraliza reacción de mujer en topless ante hombre que la tocó

Mujer

Un episodio ocurrido durante el festival Rhythm & Vines, un encuentro de estilo hippie que se realiza en Nueva Zelanda, se viralizó a nivel mundial y motivó que su protagonista saliera a realizar algunas aclaraciones públicas.

La joven Madeline Anello-Kitzmiller paseaba en el festival con una amiga en minifalda y topless (con los pechos cubiertos por brillantina), cuando un hombre corrió detrás de ella, le tocó uno de los pechos y huyó a refugiarse en su grupo de amigos. Tanto Madeline como su amiga se dirigieron donde estaba el sujeto y comenzaron a darle bofetadas, mientras el hombre se quedaba en el lugar sin reaccionar.

Entre los miles de comentarios que suscitó la noticia, estaban los que apoyaban a la joven pero también los que criticaban su respuesta violenta e incluso el atuendo que llevaba, por "provocador". A raíz de ello, según informa El Mundo, la joven decidió hacer sus descargos a través de un video.

"Ha habido un montón de controversia en torno a mis actos, así como sobre la ropa que vestía aquel día. Me gustaría aclarar que había muchísimas otras chicas por allí con brillantina en los pechos, y además había un concurso en el que se daban 50 dólares al primer hombre y mujer que llegaran desnudos, y otros 50 para los dos siguientes", dijo.

"Vi a un montón de hombres desnudos que no sufrían ningún tipo de acoso por ir así. Mis mejores amigos iban desnudos entre la gente, había muchos chicos sin ropa y muchas chicas desnudas también", continúa. "Quisiera preguntarles cuál es la diferencia: hombres y mujeres, ambos tenemos pezones, y todos son igualmente de inservibles a menos que los utilice para amamantar a un bebé", acotó. "La diferencia es que las mujeres han sido sobre sexualizadas por demasiado tiempo y eso necesita parar. Quería compartir mi cuerpo porque creo que es un importante paso hacia la normalización del cuerpo desnudo y hacia su desexualización. Cuanto más a menudo veamos la desnudez, más nos daremos cuenta de que cada uno es único, y que no hay nada de lo que avergonzarse", explicó Madeline.

"Mis pechos no son juguetes sexuales, no son una invitación (...) Me han acusado de estar pidiéndolo, y francamente es increíble que la gente crea que tu ropa tiene alguna conexión con lo que quieres", agregó. "Los humanos tienen esa habilidad intelectual tan especial que les permite usar la palabra para pedir lo que quieren (...) Mi desnudez no es el problema. El problema es que alguien se crea con derecho a tocar mi cuerpo sin consentimiento", acusó, además de recordar que una vez le sucedió lo mismo en una discoteca cuando iba completamente vestida.

"Me dije a mí misma: la próxima vez que alguien me tocara de esa forma, le iba a dar un puñetazo en la cara. Supongo que este hombre no sólo recibió mi rabia por el acoso de ese día, sino por el acoso de toda mi vida", concluyó.