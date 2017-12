“Cumplevidas”: 12 adolescentes con cáncer cuentan su historia en un cortometraje

Salud

"No necesitamos dar pena, sólo que nos comprendan", afirman los protagonistas, miembros de la Asociación Infantil Oncológica de Madrid.

Alejandro, Lucía, María, Diego, Paula, Iván, Lucía, Mario, Raquel, Yolanda, Daniel e Ivie son los rostros y las voces de Cumplevidas, un cortometraje de inminente estreno en España y que refleja las experiencias de todos ellos en la lucha contra la enfermedad y los males "sociales" que trae aparejados.

El film es el resultado del proyecto Dale al REC, de la la Fundación Diversión Solidaria, cuya directora, María Parra, se muestra incapaz de ocultar su orgullo.

"Fue una aventura, un reto creativo que propusimos a estos adolescentes con cáncer y lo aceptaron. Este trabajo ha permitido que 12 chavales aparquen su enfermedad durante un tiempo y dejaran volar su imaginación. Les ha permitido trabajar en equipo y fomentar la creatividad que todos ellos tienen", explica en declaraciones recogidas por el periódico El Mundo.

El director de la pieza es el cineasta Jorge Naranjo, quien no dudó un minuto en decir que sí cuando le ofrecieron el proyecto. "Lo primero de todo fue conocernos y empezar a hablar, a hablar mucho. Todos los chicos me decían: '¿Pero cuándo vamos a grabar?'", cuenta Naranjo. Pero hablar era importante, ya que "el objetivo era sacar un poco de todos ellos y decidir entre todos qué historias íbamos a contar".

"Fue Diego el que dijo: ‘A todos nos une la misma enfermedad ¿por qué no hablamos de ello?'. A partir de ese momento, desapareció el tabú y empezaron a hablar no sólo de la enfermedad sino de lo que les pasa en sus vidas, porque no nos olvidemos que son chicos que van al colegio, que juegan al fútbol, que se enamoran, que se pelean con amigos.... Y a partir de ahí fuimos construyendo las historias de este corto", refiere Naranjo al citado medio.

Los 12 chicos hablaron de lo que saben, de lo que les une, rompieron barreras y enseñaron al mundo que, dentro del proceso de la enfermedad de cáncer, hay también experiencias bonitas: "Queríamos plasmar en este corto todo lo que hemos pasado -durante la enfermedad-, que no todo es malo, que también hay cosas buenas", aseguran.

Montevideo Portal