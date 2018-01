SURA Inversiones despidió el año con una experiencia sensorial en Punta del Este

Noticias empresariales

El entorno natural combinado con las edificaciones históricas que caracterizan a Aguaverde Luxury Wine Lodge fue el espacio elegido por SURA Inversiones para despedir el año junto a sus clientes y amigos. Los verdes viñedos que se extienden por más de 40 hectáreas en Punta del Este, permitieron a la compañía ofrecer una experiencia sensorial desde el primer momento.

El recorrido comenzó con la puesta del sol en un espacio mágico, que constituye uno de los secretos mejores guardados de Punta del Este. En sus orígenes el establecimiento fue un fuerte construido para defender a la ciudad de San Carlos. En la actualidad, Aguaverde Luxury Wine Lodge condensa el espíritu colonial con una arquitectura moderna y ecléctica.



Luego de recorrer el exterior del lugar, Gonzalo Falcone, CEO de Sura Asset Management Uruguay, dedicó unos instantes a repasar los logros de la compañía durante 2017, valorando el respaldo de los presentes en los diferentes fondos de inversión de la firma.



En particular, destacó el crecimiento sostenido de la línea de negocios Corredor de Bolsa SURA, que ha superado las expectativas iniciales. En este marco, destacó el trabajo diario de SURA Asset Management administrando los activos de más de 19 millones de clientes en seis países de América Latina, asegurando servicios financieros de excelencia a cargo de profesionales calificados y comprometidos en brindar soluciones y productos a la medida de cada usuario.



"Asumimos con responsabilidad y orgullo la obligación de responder a la confianza que cada uno de ustedes deposita en nosotros a la hora de administrar su patrimonio y alcanzar sus metas, y trabajamos cada día para estructurar el portafolio de inversión que mejor se ajuste al perfil de riesgo de cada uno y a sus necesidades de retorno y liquidez", subrayó.



Luego de esta bienvenida, los invitados se sumergieron en la segunda parte del recorrido dentro de la casa, acompañando cada espacio con diversas estaciones gastronómicas temáticas, en las que pudieron maridar extraordinarios vinos con una variada selección gastronómica de carnes, frutos del mar y platos típicos, recibiendo la noche a la luz de los fogones.



Acerca de SURA Asset Management



SURA Asset Management es la Compañía filial de Grupo SURA experta en pensiones, ahorro e inversión. Es una Organización Latinoamericana con presencia en Chile, México, Colombia, Perú, El Salvador y Uruguay. A septiembre de 2017, SURA Asset Management cuenta con USD 131.9 billones en activos bajo administración pertenecientes a 19.1 millones de clientes en la región.



* Clientes y AUM incluyen a AFP Protección en Colombia y AFP Crecer en El Salvador, aunque no son compañías controladas, SURA AM posee una participación relevante.



SURA Asset Managment Uruguay maneja diferentes líneas de negocio, entre las que se destacan: AFAP SURA, la segunda administradora de fondos previsionales en número de afiliados y fondos administrados del Uruguay; AFISA SURA, una administradora de Fondos de Inversión que cuenta con fondos abiertos de oferta pública autorizados por el Banco Central del Uruguay; y Corredor de Bolsa SURA, que brinda soluciones de inversión adaptadas a necesidades y objetivos financieros particulares, ofreciendo acceso a una amplia variedad de instrumentos de inversión.