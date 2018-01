Movistar inauguró el verano con el Punta del este Summer Festival

Noticias empresariales

El sábado 6 de enero, a partir de las 16 hs, se realizó la séptima edición del Movistar Punta del Este Summer Festival, el evento más importante del verano esteño. La misma se llevó a cabo en Playa Montoya con su nuevo formato playero, para que todos disfruten de la mejor música durante la tarde hasta el anochecer. Este año contó con más de 15 mil personas que vibraron al ritmo de la música hasta pasadas las 22 hrs.

Para los invitados especiales se dispuso el Movistar Chill Zone, donde éstos pudieron relajarse mientras escuchaban a los músicos, además, quienes se animaron pudieron maquillarse con glitter, la última tendencia de los millennial en las fiestas esteñas.

Algunos de los famosos que disfrutaron del Movistar Punta del Este Summer Festival fueron Pampita, Valeria Mazza junto a su marido Alejandro Gravier, Analía Franchin, Catarina Spinetta, Natalia Lobo, Lorena Balcarce y Nacho Viale.

El evento fue trasmitido en tiempo real vía streaming desde la fan page de Facebook de Movistar para que nadie se quede afuera de esta fiesta.

En esta edición el Movistar Punta del Este Summer Festival contó con las presentaciones destacadas de Beth Ditto, The Martinez Brothers, Oh My God it`s the church, Louta, y Brett Love, grandes exponentes de la música electrónica y referentes del rock e indie nacional e internacional.