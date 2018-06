Los niños tendrán la oportunidad de convertirse en su superhéroe favorito de DC

Noticias empresariales

McDonald's se une Warner Bros. Consumer Products, en nombre de DC Entertainment, para ofrecer a las familias la oportunidad de reunirse y compartir comida, diversión y súper poderes con una nueva colección de juguetes y accesorios basada en la exitosa serie de Warner Bros que se emite por Cartoon Network. Padres e hijos podrán experimentar entretenidos momentos junto a los icónicos personajes de la serie Justice League Action.

La Cajita Feliz incluirá ocho originales accesorios con distintas funcionalidades. Cada uno traerá stickers para que los niños puedan personalizar su juguete, desarrollar su imaginación y descubrir su súper poder a través del juego.

¡Todos querrán completar la colección y convertirse en súper héroes!

· Periscopio de BATMANTM/BATGIRLTM, ¡para observar sin ser descubierto!

· Megáfono con Luz de SUPERMANTM/SUPERGIRLTM viene con un distorsionador para que todos escuchen tu voz de súper héroe y una luz LED que se activa al presionar el botón.

· Binoculares de SUPERMANTM/SUPERGIRLTM ¡para tener una visión de súper héroe! Además, cuenta con un tinte amarillo para imitar el poder de "visión nocturna".

· Estuche de Tarjetas de Contactos de JUSTICE LEAGUETM incluye 3 tarjetas masculinas y 3 femeninas que muestran las barras de poder de cada Súper Héroe de DC.

· Sensor con Luz de THE FLASHTM/WONDER WOMANTM en forma de auricular, se enciende cada vez que te mueves y se puede personalizar con un rayo para THE FLASH y una W para WONDER WOMAN.

· Batarang de BATMANTM/BATGIRLTM para que los niños puedan divertirse lanzándolo entre amigos. Viene con un soporte amarillo para sujetar en el cinturón ¡así puedes llevarlo a todos lados!

· Pinza Magnética de SUPERMANTM/WONDER WOMANTM es extensible, para que los más pequeños puedan atrapar el accesorio de Justice League Action que viene junto al juguete.

· Máscara THE FLASHTM/STARGIRLTM de manera reversible para que niños y niñas la puedan personalizar y transformarse en: ¡THE FLASH o STARGIRL!

La diversión de los súper héroes también estará presente en McPlay:

Grandes y niños podrán acceder a contenidos exclusivos de Justice League Action a través de McPlay. Solo deberán descargar la app y escanear el juguete con un Smartphone o una Tablet para seguir divirtiéndose en el hogar. #CajitaFeliz #JusticeLeagueAction

La nutrición en los niños

McDonald's asume el compromiso de ofrecer a las familias alternativas de productos lácteos, frutas, verduras y alimentos de bajo contenido en grasa, para incentivar una alimentación completa, variada y equilibrada. La Cajita Feliz es una opción de menos de 600 calorías, lo que representa un tercio de la ingestión diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Incluye agua o jugo natural sin azúcar agregada, futa fresca o postre lácteo, hamburguesa con queso y porción de papas.

Para más información visita www.mcdonalds.com.uy

