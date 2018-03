Murió el último rinoceronte blanco del norte macho

Medioambiente

El rinoceronte blanco del norte (Ceratotherium simum) es una de las dos subespecies de rinoceronte blanco que hay en el mundo (la otra, previsiblemente, es el rinoceronte blanco del sur).

No se llama así por su color, en realidad, ya que el rinoceronte no es blanco. El nombre proviene de una mala traducción al inglés de la palabra holandesa "wijde", que significa ancha, no blanca, y hace alusión al tamaño de la boca de esta subespecie, la principal diferencia física con respecto a otros rinocerontes.

Sólo tres ejemplares de rinoceronte blanco del norte -un macho y dos hembras- quedaban vivos en el mundo. El macho, llamado Sudán, murió en las últimas horas, por lo que la única esperanza de salvar a esta especie de la extinción reside en las dos hembras.

El rinoceronte, de 45 años, vivía en la Conservación Ol Pejeta en Kenia, rodeado por guardias armados en los días previos a su muerte para protegerlo de los cazadores furtivos. De hecho, fueron la caza indiscriminada y los efectos de las guerras civiles en el Congo y Sudán las principales causas de desaparición de este animal en la naturaleza.

Según informó la CNN, un equipo veterinario tomó la decisión de practicar la eutanasia en Sudán luego de que su condición se deteriorara significativamente.

Los investigadores pudieron salvar parte del material genético de Sudán con la esperanza de inseminar artificialmente a una de las dos hembras restantes, dijo Elodie Sampere, representante de Ol Pejeta.

"Solo podemos esperar que el mundo aprenda de la triste pérdida de Sudán y tome todas las medidas para terminar con el comercio de cuerno de rinoceronte. Mientras que los precios del cuerno de rinoceronte están cayendo en China y Vietnam, la caza furtiva todavía amenaza a todas las especies de rinocerontes", dijo el presidente ejecutivo de WildAid, Peter Knights.

Los rinocerontes son objetivo frecuente de los cazadores furtivos, debido a la creencia extendida en Asia de que sus cuernos curan diversas dolencias. Son tan codiciados que el mercado ilegal de cuernos de rinoceronte es tan lucrativo como el de las drogas en algunos países.