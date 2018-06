Lo tenés en la punta de la lengua, pero no lo podés decir: la ciencia explica un fenómeno universal

Ciencia

Que no panda el cúnico

"Los sustantivos son más difíciles de planificar porque en general solo se usan cuando representan una información nueva", dijeron los investigadores.

En una segunda referencia, la mayoría de hablantes usan pronombres en su lugar. Por ejemplo, "mi amiga" se convierte en "ella". Los verbos comunican información tanto vieja como nueva.

Este efecto de ralentización antes de los sustantivos también podría ayudar a explicar por qué las formas complejas, como los prefijos, son más comunes en los verbos, sugirió el estudio.

Los hallazgos suponen un avance para el conocimiento sobre cómo el cerebro humano procesa el lenguaje, afirmaron los investigadores. Comprender la forma en que los lenguajes funcionan es cada vez más importante a medida que nos comunicamos más con sistemas artificiales, sistemas que quizá no se ralenticen como hacen los humanos de forma natural, añadieron.

Los estudios futuros deben incluir lenguajes menos comunes e investigar la forma en que el cerebro reacciona al valor de la información de las distintas palabras, planteó el equipo.

El estudio aparece en una edición reciente de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.