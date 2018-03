Con Uri Levine Co-creador de Waze, por Ana Jerozolimski

Tecnología

Uri Levine no descansa. Está constantemente identificando problemas que afectan a mucha gente y requieren solución e ideando las fórmulas que respondan a ellos. El haber sido uno de los creadores de la aplicación de guía de tráfico WAZE (que se vendió a Google en el 2013 por 966 millones de dólares) es parte clave de su trayectoria, pero lejos está de serlo todo. Ha hecho mucho más desde entonces y son varias ya las compañías que creó, cada una respondiendo a otra idea original.

Sobre el cómo y el por qué, hablará en el evento #MoveMovistar , que se lleva a cabo este viernes 16 y sábado 17 en el Parque Tecnológico del Latu, al que ha sido invitado como uno de los conferencistas centrales.

La primera compañía que fundó después de WAZE fue FeeX, que se preocupa de garantizar mejor manejo de los 600 mil millones de dólares de comisiones que se cobran por los ahorros de jubilación y ayuda a garantizar transparencia en la información y aumentar el caudal de ahorro.



También está en Moovit, que es en definitiva lo mismo que WAZE pero para el transporte público. Ayuda a la gente a programar su viaje proponiendo los mejores caminos y combinaciones. Sirve a más de 150 millones de pasajeros en unas 2000 ciudades del mundo.



Zeek es un espacio comercial que permite a los consumidores y negocios vender y adquirir tarjetas de obsequio y tarjetas de pago que se pueden cargar (pre-pagas), comercializables con descuento. Se trata de un mercado estimado en 700 mil millones de dólares.



Es también socio co-fundador de FairFly, una compañía que hace el seguimiento de los precios de los pasajes luego de confirmarse la transacción de venta de un pasaje. Si el precio baja, permite hacer una nueva reserva para el mismo vuelo u otro similar.



Con Engie, se cambia el rubro de los coches y los talleres mecánicos. Esta aplicación permite que todo conductor se conecte directamente con la computadora de su auto, reciba información y pueda controlar su mantenimiento en forma sencilla . Permite identificar desperfectos, recibir información de rutina sobre el estado del auto y comparar entre las propuestas de precios que dan talleres cercanos. El conductor tiene así en sus manos toda la información concentrada.



Livecare desarrolla vías inteligentes de alertas en caso de emergencias médicas para la tercera edad.

Seetree es un emprendimiento de agricultura inteligente que permite al agricultor saber cuál es la situación de cada uno de sus árboles, gracias a una tecnología que combina drones, inteligencia artificial y sensores. La información llega al nivel de cada unidad y permite impedir la pérdida de lo plantado.

Y gracias a WeTrip, grupos de amigos o familias pueden planificar y reservar vacaciones compartidas con facilidad. Se concentra en la venta de paquetes vacacionales completos adaptados personalmente a cada grupo, en rubros como : vacaciones de esquí, eventos deportivos, espectáculos, festivales y ciclismo. Los algoritmos se conectan con los proveedores de los mejores viajes en cada área (más de 100) y comparan entre las numerosas combinaciones posibles de modo que arme las mejores propuestas para cada grupo.

Sobre lo que está detrás de todo esto, hemos tenido la posibilidad de entrevistarlo. El encare, cabe señalar, no es tecnológico.



P: Uri, supongo que aunque eres un emprendedor en constante actividad, siempre con nuevas ideas, te acompañará siempre como tarjeta de presentación el haber sido uno de los fundadores de la aplicación WAZE. ¿Cómo lo vives?

R: En efecto soy un emprendedor en serie. En los últimos años fui el creador de una media docena de emprendimientos, cada uno de los cuales intenta resolver un problema real y significativo en la vida. Entre ellos están Moovit, FeeX, Roomer, FairFly, Engie, Zeek, Livecare, SeeTree , y otros que aún no han sido reveladas.

Es cierto que WAZE es especialmente conocido y cuenta ya con más de 300 millones de usuarios en el mundo. Pero también Moovit ya tiene más de 150 millones y otras de las compañías que creé tienen mucho éxito y están teniendo un impacto significativo.



P: Volviendo a WAZE,creo que no debe haber lugar en el mundo donde no se le conozca. ¿Preveías un éxito tan impresionante?



R: Soy de la idea que si uno soluciona un gran problema, va a lograr un gran éxito. Los embotellamientos de tránsito son en efecto un gran problema, también para el transporte público .También las comisiones y los pagos por manejo de cuentas son un problema que asciende a un monto de 600 mil millones de dólares por año. Y la necesidad de ir a talleres mecánicos, de comprar pasajes de avión, la agricultura ineficaz, los botones de emergencia..todos estos son problemas importantes que vale la pena resolver .Y justamente de todo esto me estoy ocupando, intentando dar una solución a través de mis emprendimientos.



P: ¿Hay lugares en los que WAZE no se usa?

R: Sí, hay lugares en los que no tiene éxito, como Alemania, y otros en los que no funciona bien, como Japón, Corea y China.

P: Se podría hablar horas y llenar páginas sin duda explicando sobre cada uno de tus emprendimientos, pero me permito tomar alguno como ejemplo. ¿Cómo explicar a quien aún no lo sabe, qué tiene de especial Moovit y cuán lejos ha llegado?

R: Moovit es de hecho como Waze pero para el transporte público. Responde precisamente a la misma necesidad , a la pregunta de cómo llego de tal lado a tal lado, pero en transporte público y no en tu propio coche. Moovit ya funciona en aproximadamente 2.000 ciudades del mundo y la verdad es que crece más rápido aún que Waze porque el problema que intenta resolver es mayor todavía. Además, Moovit hace más que lo que describí. Como se halla en muchas ciudades, acumula información que puede ayudar en forma eficaz a quienes dirigen el transporte público a mejorar dramáticamente el resultado que logren. Si un intendente toma la decisión, importante por cierto, de hacer esa mejora en su sistema de transporte público, puede lograrlo con las herramientas que da Moovit, aliviando así considerablemente los embotellamientos.



P: En uno de tus artículos sobre innovación escribiste que uno de los secretos es desarrollar algo que no está en el mercado y que puede cambiar una realidad. Y claro que si el servicio es gratis, eso no puede menos que ayudar. ¿Esto significa que toda iniciativa exitosa debe empezar con la identificación de una determinada necesidad?

R: No necesariamente, pero sí significa que si se identifica la necesidad de antemano y se intenta resolver un problema existente que influye en mucha gente en numerosos lugares del mundo , que cuesta mucho dinero y que incide significativamente en nuestras vidas, al lograrlo eso resulta muy valioso para quien halla la fórmula indicada. Yo, en principio, busco problemas que vale la pena resolver, especialmente en el mundo relacionado al apoyo al consumidor, ahorro de tiempo y dinero, gran parte en el mundo del transporte.

P: ¿Puede darse una buena respuesta sin que nadie haya sabido plantear la pregunta? O sea...¿puede tener éxito una iniciativa que innova en un área en la que no necesariamente había conciencia sobre la necesidad de un cambio?

R: Por supuesto. Tomemos como ejemplo las nuevas monedas. Puede ser que resulten sumamente exitosas, aunque no está claro qué problema es que están solucionando.

P: En pocas palabras...¿qué es una gran idea?

R: La que da una solución a un gran problema que preocupa a mucha gente.

P: La inteligencia artificial es parte integral de numerosas de las nuevas ideas que nos rodean y se desarrollan entre nosotros. El mundo del coche autónomo es especialmente evidente en este sentido. ¿Te parece que necesariamente traerá únicamente cosas positivas o también puede tratarse de una idea impresionante que traiga aparejados muchos problemas?

R: Yo creo que en una primera etapa, provocará más embotellamientos de tránsito. Esta es una tesis de largo alcance, pero intentemos entenderla y por qué los coches autónomos son un problema en la dirección del transporte urbano. Entendemos que en el futuro próximo, los coches podrán viajar solos, sin conductor, y si esa es la situación, cambiará todo lo relativo a la necesidad de transporte. La gente, en lugar de comprarse un coche, comprará el servicio brindado por coches autónomos. Una de las consecuencias es que se reducirá la cantidad de coches que se vendan por año, pero por otro lado aumentará mucho la demanda de transporte. El resultado será que aumentará considerablemente la carga en las carreteras, también de autos que viajen solos en camino a recoger pasajeros. Yo considero que la clave para bajar la carga en las carreteras es cambiar la relación entre los pasajeros y los coches -que hoy es de 1.1 pasajeros por auto (por ejemplo en Estados Unidos).Los coches sin conductor bajan esa proporción. El transporte compartido, lo que se conoce como pool-car, mejora la relación. Y el transporte público ágil, eficiente, también.

P: ¿Te parece que quien se dedica a innovación debe tomar en cuenta también consideraciones morales?



R: Mi filosofía es producir valor para mucha gente, o sea que tengo una línea moral clara al respecto. Pero claro está que hay muchos emprendimientos que no son así.

P:¿En qué medida el dinero, la ganancia, es un motor que juega aquí un papel central? O sea, claro está que toda compañía quiere ganar dinero. Pero mi sensación es que tiene que haber mucho más que eso.

R: Sin ganancia, no hay suficiente incentivo para cambiar el mundo. En muchos emprendimientos sociales, la probabilidad de tener éxito es muy grande, si también hay en ellos un importante potencial de ganancia.

En tono personal



P: Uri ¿cómo entraste a este mundo de la innovación y el emprendedurismo? ¿Se te fueron dando así las cosas o tenías claro de antemano que es una meta que querías alcanzar?

R: En realidad, esto es lo que más va conmigo. Es parte de mi carácter, no tomar nada como obvio, tener siempre el empuje de cambiar cosas y la capacidad de pensar en cómo solucionar los problemas. Puede que mucha gente que se topa con situaciones frustrantes, levante las manos, se rinda .Yo siempre voy a pensar cómo cambiarlo, pero no sólo para mí sino para todos. Y también haré algo concreto para cambiar la situación. La mayoría de mis ideas nacieron de experiencias en mi propia vida, por las cuales decidí hacer algo al respecto.

P: Estimo que los estudios para poder hacerlo, no alcanzan.¿Tiene que arder un fuego adentro?

R: Para mí, el motor es la pasión por cambiar el mundo.

P: Tienes cinco hijos. ¿Qué quieres transmitirles, qué te es importante darles?

R: Quiero que tengan éxito y que sean felices, cada uno a su forma, cada uno yendo por su camino. Les enseño a cómo encontrarlo y a cómo realizar sus sueños, pero por la vía que ellos elijan.