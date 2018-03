“Read to Me” ganador de la categoría “Conectado Personas” del Festival South by South Wes

Tecnología

El proyecto uruguayo de The Electric Factory se quedó con el premio principal de la categoría “Innovation in Connecting People” que competía junto a Airbnb y Microsoft.

"Read to Me", el proyecto uruguayo de una lámpara que proyecta, lo que los adultos leen en voz alta a los niños, resultó ganador de la categoría Innovation in Connecting People del reconocido Festival South by South que premia la innovación creativa.

The Electric Factory, empresa uruguaya, compartió la nominación con grandes pesos pesados del mundo como Airbnb y Microsoft e Intuition Robotics, y se consagró ganadora.

Federico Cibils y Gustavo Etchandy, Directores creativos de The Electric Factory, hablaron con Montevideo Portal y contaron acerca de la importancia de haber logrado el premio.

"La nominación fue una sorpresa enorme y el premio todavía lo estamos digiriendo. Es decir, para poner en contexto es como haber ganado un Óscar, pero en vez de actuación, de innovación. Se pasa de la épica de llegar a la final con Microsoft o Airbnb, que traducido a fútbol es como tener que jugar contra el Real Madrid y el PSG, de los discursos de "qué salado" y el "bueno, llegar hasta acá ya es un logro", a haberles ganado realmente y la verdad que es indescriptible".

"Nos va a costar unos días seguir digiriendo lo que pasó en la noche del martes allá en Austin. El festival además solo da un ganador por categoría. No es que si no ganás Oro, podes ganar Plata o Bronce. Acá ganás o no. Y bueno, por suerte pudimos traer el premio a Uruguay. Estamos felices", explicaron.

Como Directores creativos de la empresa explicaron el significado del importante premio.

"Para nosotros es un hito increíble. Somos los primeros en Uruguay en lograr este premio y no sé si los primeros o uno de los primeros en Latinoamérica también. Significa mucho y nos enseña aún más cosas, como por ejemplo reafirmar lo que veníamos creyendo de que desde Uruguay se pueden hacer cosas con relevancia mundial",

"Siempre es una realidad pero a veces este tipo de hechos ayudan a recordarnos el verdadero potencial que tenemos cuando nos proponemos algo. Después por otro lado, es un premio que posiciona, que nos alegra mucho y nos ayuda a seguir el camino trazado".

Además de la importancia del premio, el ganarle a estas dos grandes empresas fue otro logro. Cibils y Etchandy, lo sintieron así.

"Es increíble. Ganarle a compañías tan grosas le da otro gustito. Por más que lo que se reconoce es el trabajo en sí, a quien le ganas te lo posiciona en otro lado. Por lo menos para uno".

Para finalizar, ambos coincidieron en que queda mucho trabajo por delante para llevar este proyecto hasta lo más alto.

"A nivel repercusiones supongo que tendremos más a medida vaya pasando el tiempo porque todavía está todo muy fresco, pero hasta ahora han sido muchas. Saludos de amigos y colegas que dan para adelante. Familiares que sin saber bien lo que ganamos pero se ponen contentos".

"Por otro lado mucho interés de todas partes del mundo por el proyecto y ganas de ayudar a llevarlo a lo más alto", agregaron.

